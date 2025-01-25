Galatasaray - Konyaspor ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Konyaspor'u ağırlayacak. İki takım da karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlarken, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Devre arasında ilk resmi transferini açıklayan Cimbom, kadrosunu Ahmed Kutu ile güçlendirdi. Genç oyuncunun yeşil-beyazlılar karşısında oynayıp oynamayacağı merak edilirken, Gabirel Sara'nın sakatlığı hakkında da yeni gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste gelen beraberliklerin ardından çıkış arayan sarı-kırmızılılar, zirve yarışında daha fazla yara almak istemiyor. 16 galibiyet ve 3 beraberlikle birinci sırada yer alan Galatasaray, Konyaspor maçını kazanarak puanını 54'e çıkartmayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Cimbom'da hangi isimlerin ilk 11'de olacağı ise merak ediliyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlayan Konyaspor'da güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Son 5 maçını da kazanamayan yeşil-beyazlılar, oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 13. sırada bulunuyor. Son haftalarda kalesini gole kapatamayan rakibine karşı Kramer gibi isimleriyle etkili olmaya çalışacak deplasman takımı, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı. Peki, Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı hakkında öne çıkan notlar....

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesi transfer çalışmalarına devam eden Cimbom, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı. Genç oyuncunun yeşil-beyazlılar karşısında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, Gabriel Sara'dan da sevindiren haber geldi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hem Avrupa'da hem de ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden sarı-kırmızılıların nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı ise araştırılıyor. Üst üste gelen beraberliklerin ardından hata yapmak istemeyen Galatasaray, taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 16 galibiyet ve 3 beraberlikle birinci sırada yer alan Cimbom, puanını 54'e çıkartarak konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Teknik Direktör Recep Uçar ile çıkış arayan Tümosan Konyaspor ise son 5 maçını da kazanamadı. Ligde oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Konya temsilcisi, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan yeşil-beyazlılar, Kramer gibi hücum silahlarıyla etkili olmaya çalışacak. Peki, Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Kaan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

Tümosan Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer

FERNANDO MUSLERA'DAN REKOR

2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan, yaklaşık 14 senedir sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Fernando Muslera kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Tümosan Konyaspor karşısında 429. lig maçına çıkacak Uruguaylı file bekçisi, Bülent Korkmaz'a ait olan rekoru kıracak. 14 sezonda toplam 534 resmi maça çıkan Muslera, Galatasaray'da 17 kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de en fazla maça çıkan yabancı oyuncu ünvanına sahip 38 yaşındaki kaleci; 7 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 4 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını geçen sene Şenol Güneş'ten devralan Fernando Muslera, Galatasaray kariyeri boyunca 5 başkan ve 9 teknik direktörle çalıştı.

AHMED KUTUCU KADRODA OLACAK MI?

Ara transfer döneminde İkas Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan Galatasaray, Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılan Ahmed Kutucu'nun Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada kadroda olması beklenen genç oyuncunun, Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

VICTOR OSIMHEN VE KRAMER'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Futbolseverler, Galatasaray'ın en golcü ismi olan Victor Osimhen ile son haftaların formda ismi Blaz Kramer'in mücadelesini heyecanla bekliyor. Ligde oynadığı 14 karşılaşmada 11 defa fileleri havalandıran Osimhen, sahada kaldığı her 68 dakikada bir skora etki etmeyi başardı. Oynadığı lig maçlarında 4 defa gol pası da veren Nijeryalı yıldız ismin, Konyaspor maçında gol atıp atamayacağı merak ediliyor. Son haftaların formda ismi Blaz Kramer'de Konyaspor'un Galatasaray karşısında hücum silahı olacak. Ligin 19. haftasında Alanyaspor karşısında ilk golünü kaydeden 28 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında da fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 15 karşılaşmada şans bulan Kramer, 4 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

GABRIEL SARA ANTRENMANLARA BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Gabriel Sara'dan sevindiren haber geldi. Orta sahada gösterdiği performansla taraftardan tam not alan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'ın son antrenmanında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Ajax maçına kadar hazır hale gelmesi beklenilen Sara'nın Konyaspor maçında kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY GALİBİYET ARIYOR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında 3-1 önde götürdüğü Dinamo Kiev maçını da 3-3'lük beraberlikle tamamladı. Üst üste aldığı beraberliklerin ardından çıkış arayan Cimbom, Konyaspor maçında 3 puan almak için sahaya çıkacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, oynadığı 19 maçta 16 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Tümosan Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz kart görmeleri durumunda, 22. haftada oynanacak Gaziantep FK deplasmanında cezalı duruma düşecek.

CİMBOM KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlanan Galatasaray, oynadığı 30 resmi müsabakada toplam 47 gol yedi. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçların hepsinde kalesinde gol gören Cimbom, sadece Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK maçlarında kalesini gole kapattı. Üst üste 11 maçtır rakipleri durdurmayı başaramayan sarı-kırmızılılar, Tümosan Konyaspor maçında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

GALATASARAY İLE KONYASPOR ARASINDA 48. RANDEVU

Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Tümosan Konyaspor 48. randevularına hazırlanıyor. İki takım arasında oynanan 47 maçta sarı-kırmızılılar 34 defa kazanırken, 5 mücadeleden yeşil-beyazlılar üstün ayrıldı. Taraflar arasında oynanan 8 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray 91 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 32 golle karşılık verdi. Bu sezon oynanan ilk maçta 2-1 kazanmayı bilen sarı-kırmızılılar, evinde oynayacağı mücadeleyi de kazanmak istiyor.

KONYASPOR İSTANBUL'DA SORUN YAŞIYOR

48. defa Galatasaray ile oynamaya hazırlanan Konyaspor, rakibi ile İstanbul'da karşılaştığı hiçbir mücadeleyi kazanamadı. 23 lig maçının 19'unu kaybeden yeşil-beyazlılar, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda yaşanan kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Tümosan Konyaspor, Recep Uçar yönetiminde bir ilki başarmayı istiyor.

RECEP UÇAR'DAN DİKKAT ÇEKEN GALATASARAY İSTATİSTİĞİ

Teknik Direktörlük kariyeri boyunca Galatasaray ile 3 defa karşılaşan Recep Uçar, tüm karşılaşmalardan mağlup ayrıldı. Ümraniyespor ve Kayserispor ile sarı-kırmızılılara rakip olan deneyimli teknik adam, Okan Buruk'a karşı henüz galibiyetle tanışamadı.

NAMAĞLUP YOLA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Bu sezon oynadığı resmi maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında aldığı Young Boys mağlubiyetinin ardından bir daha kaybetmedi. Oynadığı 25 karşılaşmada 17 galibiyet alan Cimbom, 8 defa da berabere kaldı.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Batuhan Kolay üstlenecek.

KARŞILAŞMANIN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçının VAR'ında Polonyalı hakem Pawel Raczkowski olacağını açıkladı. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev alacak.