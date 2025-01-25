Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip rakibini tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de son karşılaşmasını Atakaş Hatayspor deplasmanında oynayan ve 1-1 berabere kalarak puan kaybeden Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor karşısında hata yapmadı.

Sarı kırmızılı ekip, mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

OSIMHEN'İN GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın VAR'dan kazandığı penaltıyı Victor Osimhen gole çevirdi ve sarı kırmızılılar dakika 22'de 1-0 öne geçti. Osimhen, attığı penaltı golünün ardından yaptığı gol sevinci ile sosyal medyada gündem oldu.

FERNANDO MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Fernando Muslera, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncusu oldu. Sarı kırmızılı forma ile 429. Süper Lig maçına çıkan file bekçisi, Bülent Korkmaz'ın rekorunu kırdı.

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk tarafından maç öncesinde Muslera'ya plaket ve kendisine özel hazırlanan forma hediye edildi.

İKİ GOL VAR'A TAKILDI

Galatasaray'ın 8. ve 54. dakikada Osimhen ile bulduğu goller, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

AHMED KUTUCU SAHADA

Maç öncesi taraftarlardan yoğun ilgi gören Ahmed Kutucu, 71. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. Ahmed, oyuna girdikten 1 dakika sonra sarı kart gördü.