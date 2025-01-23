Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Georges Mikautadze’nin menajeri olduğu yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ve Lyon'un eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Georges Mikautadze'nin menajeri olduğu iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

Gomis, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mikautadze'nin menajeri değilim. Mikautadze'nin bir menajeri var. Hem Galatasaray, hem Lyon'da oynamış bir oyuncu olarak Galatasaray hakkında oyuncuyla bilgi alışverişinde bulundum ve kendisine Galatasaray'ı anlattım. Tıpkı benim de Galatasaray'a gelmeden önce Drogba ile konuşmam gibi."

Fransız futbolcu, açıklamasında yalnızca Mikautadze'ye Galatasaray hakkında bilgi verdiğini ve bu durumun futbol dünyasında yaygın bir uygulama olduğunu belirtti.

Gomis'in bu açıklaması son günlerde sosyal medyada çıkan menajerlik iddialarına açıklık getirirken oyuncunun geçmişte Galatasaray'daki deneyimlerini paylaşması, Mikautadze'nin transfer sürecine katkı sağlamış olabileceği yorumlarına neden oldu.

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