TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da radikal karar! Dinamo Kiev maçı sonrası yollar ayrılıyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında evinde Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar çekişmeli mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Cimbom'da yaşanan kritik kayıp sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da o isimle kısa süre içinde yolların ayrılacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 22.01.2025- 09:06