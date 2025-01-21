Eski Manchester United Scout'undan Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! "Göz kulak oldukları biri"
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in adı transfer söylentilerinde yer almaya devam ediyor. Dünyaca ünlü kulüplerin ilgisi olduğu bilinen Nijeryalı yıldız için son olarak geçmişte Manchester United'da Scout olarak çalışmış olan Mick Brown, İngiliz basınına önemli bir transfer açıklamasında bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / MEHMET MERT ERENLER)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.01.2025- 12:36