Bu yine pahalı bir karar olabilir, ancak buna kulüp ve Napoli ile birlikte karar verilmesi gerekecek ve belki de yaz aylarında gerçekleşmesi daha olası. Şu anki sorun bu, sanki nereye giderlerse gitsinler, bunu yazın yapmak daha kolay olacak gibi görünüyor."