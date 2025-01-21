Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Dursun Özbek'in futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.
PFDK'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in kulüp sosyal medya (X) hesabından 18.01.2025 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.