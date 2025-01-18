Spor yazarları Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçı 1-1 eşitlik ile sonuçlandı. Sarı kırmızılı ekibin yara aldığı maçta 3 golleri ofsayta takıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, kendi kalemlerinden mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)
Okan Buruk ve G.Saray taraftarıları, 'Gabriel Sara çabuk dön' diye dua ediyorlardır. Sara'nın yokluğu G.Saray'ın ritmini, oyunu düzenini taktiğini, oyun aklını ve hücum zenginliğini altüst etti. Özellikle ilk yarıda Berkan bu görevi yapamadı, G.Saray hücumda etkili olamadı.
Aklı başında oynayan Sanchez, Torreira, Yunus ve Osimhen vardı. G.Saray'ın yediği gol amatörceydi. Defans organizasyonu son derece kötüydü. İkinci yarı Okan hoca, sürpriz bir değişiklikle Abdülkerim'i çıkardı ve Berkan'ı defans çekti. Sağ bekte de Kaan'ın yerine Sallai'yi monte etti.
Bu hamle G.Saray'ı olumlu tetikledi. Osimhen'in çalışkanlığı, Yunus'un ve Mertens'in coşkusu, G.Saray'ın etkili ataklar yapmasını sağladı. Mertens'in kazandırdığı penaltıyı Osimhen gole çevirdi ancak sonrasında G.Saray, hücum hattı tam bir gol kaçırma yarışına girdi.
Son haftaların başarılı ismi Barış Alper inanılmaz golleri harcadı. Eğer Barış, son pozisyonda pas vermek yerine vurmayı tercih etseydi golü atardı. O kadar çok kaçırdık ki o vuruşu yapacak cesareti gösteremedi. Şu gerçek; Hatay deplasmanları Okan Buruk ve G.Saray üzerinde çok büyük baskı yaratıyor. Bu baskıya Mersin'de bir kez daha tanık olduk.
G.Saraylı oyuncular kazanmak için çok çabaladı fakat hücumlarda kontrolsüz hareket ettiler. G.Saray, hesapta yokken puan kaybı yaşadı. Bu maç bir kez daha gösterdi ki G.Saray'ın John Arias gibi bir açığa, Sara benzeri bir orta sahaya, Kaan'ın yerine iyi bir sağ beke acilen ihtiyacı var. Hakem Cihan Aydın ve VAR ilk yarıda Galatasaray'ın net penaltısını vermedi.
ZEKİ UZUNDURUKAN – GALATASARAY TUZAĞA DÜŞTÜ
İlk yarıda son derece kötü oynayan, temposuz bir Galatasaray vardı sahada. Sarı-kırmızılılar, atağa çıkarken kaptırdıkları toplarda geçiş hücumları yediler. Okan Buruk'un Sara'nın yokluğunda Torreira'nın yanında Berkan Kutlu'yu oynatması tutmadı.
Galatasaray gol ararken, duran toptan (kornerden) kalesinde golü gördü. İlk yarıda Galatasaray kötü oynadı ama öne geçecek pozisyonları da buldu. Torreira'nın direkten dönen topu, Berkan'ın, Barış'ın, Yunus ve Osimhen'in kaçırdığı pozisyonlar vardı. Bir de Galatasaray'ın ilk 45'te verilmeyen buz gibi bir penaltısı vardı. VAR, pozisyona YABANCI kaldı... Galatasaray'ın penaltısı güme gitti...
Okan Buruk, ilk yarıda temposuz ve kötü oynayan takımına müdahale yaptı. Kerem Demirbay ve Sallai'yi sahaya sürdü. İlk yarıda Hatayspor kalesine sadece 8 şut atan Galatasaray, ikinci bölümde Bekaj'ın kalesine şut yağdırdı, pozisyon üstüne pozisyona girdi.
Öyle ki 60 ile 70. dakikalar arasında Galatasaray, tam 6 net gol pozisyonuna girdi. Hataysporlu Bekaj kalesinde devleşti. Osimhen büyük golcü ama çok ofsaytta kalıyor. Bu konuda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Dün tonla gol pozisyonuna girdi Galatasaray... Ama sahada ne Gabriel Sara'sı ne de İcardi'si vardı. İcardi olsaydı belki de tarihi farkla kazanılacak bir maçtı.
Sallai, Jakobs, Kerem ve Berkan dün oynadıkları futbolla Galatasaray'ın takım kalitesinin gerisinde olduklarını bir kez daha gösterdiler. Galatasaraylı oyuncular belli ki 8 puan önde olmanın rehaveti ile maça hazırlanmışlar. Bir de Hatayspor'un puan cetvelindeki yerine bakmışlar belli ki... Rakibi ciddiye almazsan, rakip seni cezalandırır böyle...
Hiçbir maç sahada savaşmadan kazanılmıyor. Galatasaray ilk yarıda savaşmadı, koşmadı ve faturası ağır oldu. Okan Buruk da Galatasaraylı oyuncuları maça motive edememiş. Hep '8 puanlık fark bize bir tuzak' dedi durdu Okan hoca; ama tuzağa da düşüldü böyle... Takım arkadaşları, Barış Alper Yılmaz'ın yürekli futbolunun yarısı kadar bile mücadele edemediler dün.
Barış Alper yine yürekli futbol oynadı ama çok şanssızdı. Son bölümde giren Batshuayi adeta bir tank gibi. Hem temposuz, hem de isteksizdi. Galatasaray'ın acilen bir golcü transferine ihtiyacı var. Çünkü bu kadar pozisyon bulup, tam 54 kez rakip ceza sahasına girip, sadece penaltıdan gol atabiliyorsan sorun büyük demektir.
Osimhen'e de bu performansı ile 75 milyon euro verilmez. İyi düşünmek lazım. Hatayspor'un yeni hocası Murat Şahin'i de tebrik etmek lazım. Dersine çok iyi çalışmış. Dersine çalışmayan, maça motive olamayan Galatasaray ise hiç hesapta olmayan 2 puan kaybetti. Bu maçtan çıkarılacak çok dersler var! Okan hoca da bu dersleri mutlaka çıkaracaktır.
MUSTAFA ÇULCU - BUYURUN YABANCI VAR
Galatasaray panik yapmadan ama tempo da yapmadan başladı. Hatayspor gücü oranında oyun anlayışı belli ya kontratak ya duran toptan gol şansı vardı ki öyle oldu golü buldu. Düşünün maçta ilk faul 18. dakikada oldu. Okan hocanın İkinci yarı Sallai ve Kerem tercihleri Galatasaray'ın temposunu yükseltti.
İlk yarıdaki statik oyun gitti rakibi bunaltan müthiş önde baskı ve oyun iştahı geldi. Bir maçta ancak bu kadar pozisyon yakalayabilirsin ve böyle bir maçı da sezonda ancak bir veya iki tane oynarsın. Batshuayi ile çift santrfor da galibiyeti getirmedi. Hakem Cihan Aydın oyunun ilk dakikasında kale arkasından atılan meşale dolayısıyla oyunu durdurması doğruydu. İlk faul düdüğü 18. dakikada Kaan'a çıkan sarıyla geldi. Calvo'nun ilk yarıyı sarısız tamamlaması mucize. Osimhen'in ilk yarı ve 2. yarıda attığı goller açık ofsayt, iptaller doğru.
Hatay ceza alanı içinde 32. dakikada Kilama, yerde kalma eğilimi içinde top önünde ve görüyor sağ kol-el önündeki topa gidiyor oynayan el oluyor. Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi şart. Ancak hakem veremedi, yabancı damat VAR Jan Boterberg devreye girmedi. Penaltı badem oldu. Buyurun size yabancı VAR. İlk maç ilk skandal.
Maçın 52. dakikasında hakem Cihan Aydın pozisyona çok yakın ancak karar verme cesareti, pozisyon çözme kabiliyeti yok. Cemali sağ dizi ile Mertens'in sağ dizine faul yapıyor ayak boşta lakin diz eylemi net penaltı. Hakem çözemiyor veremiyor. Bu kez doğru VAR müdahalesi ile OFR'den doğru penaltı kararı geldi. Sallai'ye kontrolsüz hareketi dolayısıyla Fernandes sarı görmeliydi hakem göstermedi. Aynı Fernandes oyuncu değişiminde itirazdan sarı gördü. Sebep oyuncu değişikliğinde 4. hakemin proaktif olamaması. Barış'ın iptal edilen golü çok ince bir ofsayt ancak teknoloji çözebilirdi öyle oldu.