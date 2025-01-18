Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsağındaki sorun nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Özbek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.