Hatayspor - Galatasaray MUHTEMEL 11 | Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi şehre gelen Cimbom, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde karşılaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, 18 hafta sonunda 50 puanla birinci sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Galatasaray'da Gabriel Sara'nın oynayıp oynamayacağı belli oldu. Brezilyalı futbolcu dışında 4 oyuncunun da sarı kart ceza sınırında yer alması teknik ekibi düşündürüyor. Geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir'i 2-1 yenen ve deplasman galibiyetlerine devam eden Cimbom, Dinamo Kiev maçına moralli bir şekilde hazırlanmayı amaçlıyor. Ligde oynadığı 18 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Atakaş Hatayspor ise kötü gidişe bir an önce dur demek istiyor. 9 puanla 18. sırada yer alan ev sahibi takım, taraftarı önünde puan ya da puanlar alarak çıkış arıyor. Peki, Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Trendyol Süper Lig maçı hakkında öne çıkan notlar...

Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor Mersin Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Zirve ve küme düşme yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi Mersin'e gelen Galatasaray kafilesinde eksik oyuncular dikkat çekiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hem Avrupa'da hem de ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom'da nasıl bir 11'in sahaya çıkacağı ise merak ediliyor. Küme düşme mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmayı amaçlıyor. Dinamo Kiev maçına moralli hazırlanmak isteyen Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı tüm deplasman maçlarını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Son olarak RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 18 hafta sonunda 50 puan toplayarak zirvede yer alıyor. Ligde oynadığı 18 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Atakaş Hatayspor ise kötü gidişe bir an önce dur demek istiyor. 9 puanla 18. sırada yer alan bordo-beyazlılar, taraftarı önünde puan ya da puanlar alarak çıkış arıyor. Peki, Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GABRIEL SARA GÖTÜRÜLMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisine başlanan Gabriel Sara'nın Hatayspor maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Çalışmalara başladığı öğrenilen Sara, Mersin'e götürülmezken, ne zaman geri döneceği ise açıklanmadı. Brezilyalı futbolcu dışında kadroda düşülmeyen Hakim Ziyech ile tedavisine devam edilen Mauro Icardi'de kadroya alınmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Ligin zirvesini ve düşme hattını yakından ilgilendiren Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

Hatayspor: BEKAJ, KERİM, KILAMA, CALVO, KAMİL AHMET, ABDULKADİR, DIACK, GÖRKEM, FERNANDES, BOUTOBBA, ABOUBAKAR

Galatasaray: MUSLERA, KAAN, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREIRA, KEREM, BARIŞ, MERTENS, YUNUS, (SALLAI) OSIMHEN

GOLCÜLER KOZLARINI PAYLAŞACAK

Beşiktaş'tan kiralanan ve henüz beklenilen performansı veremeyen Vincent Aboubakar ile Napoli'den bir yıllık gelen Victor Osimhen kozlarını paylaşacak. İki golcü de karşılaşmada filelerini havalandırmak isterken, Aboubakar 14 maçta 3 gol atabildi. Ligde 13 karşılaşmada forma giyen Victor Osimhen ise 10 defa fileleri havalandırdı.

BARIŞ ALPER YILMAZ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de oynanan 18 maçın tamamında süre alan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında gelen 24 yaşındaki futbolcu, son haftalarda attığı gollerle takımına 3 puan kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin gollerini kaydeden Barış Alper Yılmaz, ligde attığı 10 golle kariyer sezonunu yaşıyor. Genç futbolcunun Hatayspor maçında nasıl bir performans ortaya koyacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MURAT ŞAHİN'İN İLK SINAVI

Adana Demirspor maçında alınan mağlubiyetin ardından Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Hocalık kariyeri boyunca Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Murat Şahin, Galatasaray maçı öncesi göreve getirildi. 48 yaşındaki çalıştırıcı takımla birlikte antrenmanlara çıkarken, ilk maçında nasıl bir performans göstereceği ise merak ediliyor.

RUI PEDRO VE ERCE KARDEŞLER KADRODA YOK

Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Erce Kardeşler ve Rui Pedro, 20. haftada oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Krtik maçta forma giyemeyecek futbolcuların yerine Visar Bekaj ve Görkem'in şans bulması bekleniyor.

GALATASARAY 23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı tüm maçları kaybetmeyen Galatasaray, 23 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. 27 Ağustos'ta oynanan Young Boys mücadelesinde kaybeden Cimbom, bu tarihten sonra çıktığı 23 maçın 17'sini kazandı. 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Galatasaray, Atakaş Hatayspor karşısında da kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak.

EN SON YENİLGİ MERSİN'DE

Süper Lig'de oynadığı son 17 deplasman maçını da kaybetmeyen Galatasaray, en son yenilgisini Hatayspor'a karşı aldı. Geçen sezon Mersin'de oynanan maçı 2-1 kaybeden Cimbom, bu sezon oynanacak kritik mücadelede hata yapmak istemiyor.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 2024-2025 sezonunu başarılı bir şekilde geçiren Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Torreira, Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sınırda yer alırken, kart görmeleri durumunda 21. haftada oynanacak Tümosan Konyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

HATAYSPOR İLE GALATASARAY ARSINDA 10. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek Atakaş Hatayspor ile Galatasaray 10. randevularına hazırlanıyor. Galatasaray, oynanan 9 maçın 6'sında üstün gelen taraf olurken, 3 karşılaşmayı da Hatayspor kazandı. Sarı kırmızılılar 17 gol kaydederken, bordo-beyazlılar ise 11 golle karşılık verdi.

GALATASARAY REKOR KIRDI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 50 puan toplayan Galatasaray, lig tarihinde bu zamana kadar en yüksek puana ulaşan takım oldu. 16 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Cimbom, deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçını kazandı. Aynı zamanda sarı-kırmızılılar, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde dış saha puanı kaybetmeyen tek ekip konumunda yer alıyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının hakeminin Cihan Aydın olduğunu açıkladı. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.

BELÇİKA'DAN VAR HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasından itibaren yabancı VAR hakemlerinin görev alacağı açıklanırken, Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. Karşılaşmanın TFF VAR merkezinde Belçikalı hakem Jan Boterberg görev yapacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy olacak.