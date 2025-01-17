Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde lider Galatasaray'ı ağırlıyor. Zirve ve küme düşme yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Abdulkadir, Joelson, Rivas, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen.

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başladı.

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanan Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GABRIEL SARA GÖTÜRÜLMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisine başlanan Gabriel Sara'nın Hatayspor maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Çalışmalara başladığı öğrenilen Sara, Mersin'e götürülmezken, ne zaman geri döneceği ise açıklanmadı. Brezilyalı futbolcu dışında kadroda düşülmeyen Hakim Ziyech ile tedavisine devam edilen Mauro Icardi'de kadroya alınmadı.

GOLCÜLER KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş'tan kiralanan ve henüz beklenilen performansı veremeyen Vincent Aboubakar ile Napoli'den bir yıllık gelen Victor Osimhen kozlarını paylaşıyor. İki golcü de karşılaşmada filelerini havalandırmak isterken, Aboubakar 14 maçta 3 gol atabildi. Ligde 13 karşılaşmada forma giyen Victor Osimhen ise 10 defa fileleri havalandırdı.

BARIŞ ALPER YILMAZ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de oynanan 18 maçın tamamında süre alan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında gelen 24 yaşındaki futbolcu, son haftalarda attığı gollerle takımına 3 puan kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin gollerini kaydeden Barış Alper Yılmaz, ligde attığı 10 golle kariyer sezonunu yaşıyor. Genç futbolcunun Hatayspor maçında nasıl bir performans ortaya koyacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MURAT ŞAHİN'İN İLK SINAVI

Adana Demirspor maçında alınan mağlubiyetin ardından Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Hocalık kariyeri boyunca Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Murat Şahin, Galatasaray maçı öncesi göreve getirildi. 48 yaşındaki çalıştırıcı takımla birlikte antrenmanlara çıkarken, ilk maçında nasıl bir performans göstereceği ise merak ediliyor.

RUI PEDRO VE ERCE KARDEŞLER KADRODA YOK

Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Erce Kardeşler ve Rui Pedro, 20. haftadaki Galatasaray maçında cezalı duruma düşmüştü.

GALATASARAY 23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı tüm maçları kaybetmeyen Galatasaray, 23 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. 27 Ağustos'ta oynanan Young Boys mücadelesinde kaybeden Cimbom, bu tarihten sonra çıktığı 23 maçın 17'sini kazandı. 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Galatasaray, Atakaş Hatayspor karşısında da kazanan taraf olmak için sahaya çıktı.

EN SON YENİLGİ MERSİN'DE

Süper Lig'de oynadığı son 17 deplasman maçını da kaybetmeyen Galatasaray, en son yenilgisini Hatayspor'a karşı aldı. Geçen sezon Mersin'de oynanan maçı 2-1 kaybeden Cimbom, bu sezon oynanan kritik mücadelede hata yapmak istemiyor.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Torreira, Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sınırda yer alırken, kart görmeleri durumunda 21. haftada oynanacak Tümosan Konyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

HATAYSPOR İLE GALATASARAY ARSINDA 10. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelen Atakaş Hatayspor ile Galatasaray 10. randevularına çıktılar. Galatasaray, oynanan 9 maçın 6'sında üstün gelen taraf olurken, 3 karşılaşmayı da Hatayspor kazandı. Sarı kırmızılılar 17 gol kaydederken, bordo-beyazlılar ise 11 golle karşılık verdi.

GALATASARAY REKOR KIRDI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 50 puan toplayan Galatasaray, lig tarihinde bu zamana kadar en yüksek puana ulaşan takım oldu. 16 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Cimbom, deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçını kazandı. Aynı zamanda sarı-kırmızılılar, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde dış saha puanı kaybetmeyen tek ekip konumunda yer alıyor.

İŞTE MAÇIN HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının hakeminin Cihan Aydın olduğunu açıkladı. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bahtiyar Birinci yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini ise Süleyman Bahadır üstlendi.

BELÇİKA'DAN VAR HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasından itibaren yabancı VAR hakemlerinin görev alacağı açıklanırken, Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. Karşılaşmanın TFF VAR merkezinde Belçikalı hakem Jan Boterberg görev yapıyor. AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunuyor.