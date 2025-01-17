Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maçın 32. dakikasında penaltı itirazında bulundu. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılı takım, maçın 32. dakikasında penaltı itirazında bulundu.

Galatasaray'da Yunus Akgün ceza sahasına girmeden hemen önce sert bir vuruş yaptı. Ancak Atakaş Hatayspor'da Kilama topu karşıladı.

Sarı kırmızılılar bu pozisyon üzerine penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın ise VAR'da bulunan Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.

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