Keny'nin ortasına Muslera yatmakta geç kalınca Piatek golü attı. G.Saray, gole rağmen bozulmadı. 6 dakika sonra sahneye yine G.Saray'ın cesur yüreği Barış Alper çıktı. Sağdan kapalı köşeden kaleci Muhammed'i avlayan golü attı ve G.Saray'ı üstünlüğe taşıdı. Galatasaray çok kıymetli bir 3 puan aldı.