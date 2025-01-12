Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılılarda Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Doğrusu zorlandık. Çok zor bir maç oldu. Rakip de zor bir oyun oynanıyordu. Rakip ikinci topların peşinden koşuyordu. Uzun oyunculardan oluşuyorlar. Hava da soğuktu. Bu takım, dostlukla, takımdaşlıkla, Florya'da çalışanlarla, tüm ekiple beraber bir aile gibiyiz. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Herkes her şeyini veriyor."

"Devam etmemiz gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Gelişmeye de açık olmamız lazım. Bu ligde her maç zor. Konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da devam etmeliyiz, iki senedir eleniyoruz. Taraftarımızı da mutlu etmeliyiz, zaten görevimiz bu."