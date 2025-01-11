G.Saray'dan Ali Koç'a 56 milyon Euro'luk cevap!
G.Saray'da Yunus Akgün belirsizliği!
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi 11 Ocak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Bodrum FK VAR'ı belli oldu! Beşiktaş - Bodrum FK VAR'ı belli oldu! 13:31
F.Bahçe'de Konya mesaisi! F.Bahçe'de Konya mesaisi! 13:30
Beşiktaş - Bodrum FK maç notları Beşiktaş - Bodrum FK maç notları 13:15
G.Saray'da Yunus Akgün belirsizliği! G.Saray'da Yunus Akgün belirsizliği! 12:45
F.Bahçe'den Ahmetcan hamlesi! F.Bahçe'den Ahmetcan hamlesi! 11:29
Transferde hedef Sanda! Transferde hedef Sanda! 10:38
Daha Eski
Beşiktaş - Bodrum FK maç notları Beşiktaş - Bodrum FK maç notları 10:24
G.Saray'dan Rashford çalımı! G.Saray'dan Rashford çalımı! 10:18
G.Saray'da Dortmund'dan transfer! G.Saray'da Dortmund'dan transfer! 09:53
G.Saray'a Gabriel Sara şoku! G.Saray'a Gabriel Sara şoku! 00:13
F.Bahçe'de flaş ayrılık! F.Bahçe'de flaş ayrılık! 00:13
G.Saray'a İlkay müjdesi! G.Saray'a İlkay müjdesi! 00:13