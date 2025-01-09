Icardi yeni bir aşka yelken açtı!
Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları
💥 Süper Loto çekildi! (9 Ocak)
Dövüş tarihi böyle nakavt görmedi
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Icardi yeni bir aşka yelken açtı! Icardi yeni bir aşka yelken açtı! 21:26
Mourinho'dan adil yarış yorumu! "Canımı acıtıyor" Mourinho'dan adil yarış yorumu! "Canımı acıtıyor" 20:23
Kasımpaşa - Fenerbahçe maç bilgileri Kasımpaşa - Fenerbahçe maç bilgileri 18:33
Kasımpaşa-F.Bahçe | 11'ler açıklandı Kasımpaşa-F.Bahçe | 11'ler açıklandı 17:57
Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI 17:39
G.Saray'da Başakşehir mesaisi! G.Saray'da Başakşehir mesaisi! 16:13
Daha Eski
Kartal'da Bodrum maçı hazırlıkları! Kartal'da Bodrum maçı hazırlıkları! 16:10
Fırtına'da Antalyaspor mesaisi! Fırtına'da Antalyaspor mesaisi! 16:07
Udinese'den F.Bahçe'ye Bijol cevabı! Udinese'den F.Bahçe'ye Bijol cevabı! 15:34
Transferde En-Nesyri gerçeği! Transferde En-Nesyri gerçeği! 11:57
F.Bahçe'ye transferde müjdeli haber! F.Bahçe'ye transferde müjdeli haber! 10:43
G.Saray'a 1.97'lik dev forvet! G.Saray'a 1.97'lik dev forvet! 10:15