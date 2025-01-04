Göztepe'den Galatasaray'a flaş gönderme! "Bir kişi eksik kalmış"

Göztepe'den Galatasaray'a flaş gönderme! "Bir kişi eksik kalmış"

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Bu mücadele ardından bir paylaşım yapan Cimbom'a İzmir ekibinden yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2025- 23:10