Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayı Cimbom 2-1 kazandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Bu mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada penaltıdan Victor Osimhen ile 61. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

İzmir ekibinin tek golü ise 27. dakikada Romulo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 47'ye yükseltti.

Göztepe ise 28 puanda kaldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA PLAKET

Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan Kayserispor mücadelesinde sarı-kırmızılı formayla 100 maçı geride bırakan Abdülkerim Bardakcı'ya Göztepe maçı öncesi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk tarafından plaket ve 100 numaralı forma verildi. Göztepe maçıyla birlikte Süper Lig'de 73, Avrupa'da Kupaları'nda 21, Türkiye Kupası'nda 5 ve TFF Süper Kupa'da ise 2 kez sarı-kırmızılı formayı terleten 30 yaşındaki milli oyuncu, toplamda 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

OSIMHEN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin 26 yaşındaki Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, gollerine hız kesmeden devam ediyor. Göztepe karşılaşmasının 10'uncu dakikasında penaltıdan ağları havalandırarak açılış golünü atan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını da 13'e çıkarmış oldu. Son olarak Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan Kayserispor mücadelesinde 2 gol atan golcü oyuncu, Göztepe maçını da boş geçmemiş oldu.

YUNUS AKGÜN GOL SAYISINI 11'E ÇIKARDI

Göztepe ağlarına gönderdiği golle bu sezonki gol sayısını 11'e çıkaran Yunus Akgün, üst üste 5'inci maçında da fileleri sarsmayı başardı. Sırasıyla; Sivasspor, Malmö, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe ağlarına 1'er gol atan Yunus Akgün, Süper Lig'de de 6'ncı golüne ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 golü olan 24 yaşındaki milli oyuncu, şimdiden kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor.

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe maçı öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ferdi Tayfur unutulmadı. Karşılaşma önünde usta sanatçının müzikleri RAMS Park'ta çalınırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da şarkılara eşlik etti.