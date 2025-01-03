Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'i
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Cimbom zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Göztepe karşısında sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte Aslan'ın Göztepe maçı kadrosu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 03.01.2025- 10:07 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025- 10:10