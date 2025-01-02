Galatasaray'dan taraftarlara yeni yıl hediyesi! İşte Cimbom'un ilk transferi

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında yapacağı takviyelerde tam isabet sağlamak isteyen yönetim, listesindeki isimlerle olan görüşmelerini hızlandırdı. Bu doğrultuda Cimbom'dan çok flaş bir hamle geldiği kaydedildi. Sarı kırmızılıların, eski Fenerbahçeli yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2025- 09:03