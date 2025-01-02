Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Sneijder, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler kullandı. İşte o sözler...

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, La Gazetta dello Sport'a konuştu. Hollandalı eski yıldız futbolcu, Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuştu. Yıldız ismi öven Sneijder, "Hakan Çalhanoğlu topu aldığında bir rehber gibi, gözleri kapalı takım arkadaşlarının nerede olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Wesley Sneijder, 2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Hollandalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla 175 maça çıkarken 45 gol 44 asistlik performans gösterdi.