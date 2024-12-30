Ziyech ile pazarlıklar tıkandı! İşte istediği rakam

(GALATASARAY TRANSFER HABERİ) Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Hakim Ziyech'in menajerine sözleşme feshi için teklif yaptı. Faslı yıldızın menajeri ise oyuncunun daha yüksek bir rakam istediğini belirtince görüşmeler tıkandı. İşte sarı kırmızılıların önerdiği ve Ziyech'in talep ettiği para...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2024- 06:40