Ziyech ile pazarlıklar tıkandı! İşte istediği rakam
(GALATASARAY TRANSFER HABERİ) Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Hakim Ziyech'in menajerine sözleşme feshi için teklif yaptı. Faslı yıldızın menajeri ise oyuncunun daha yüksek bir rakam istediğini belirtince görüşmeler tıkandı. İşte sarı kırmızılıların önerdiği ve Ziyech'in talep ettiği para...
Hakim Ziyech artık Galatasaray ile yol ayrımında. Teknik direktör Okan Buruk'un başka takımlarla görüşmesi için izin verdiklerini söylediği Faslı yıldızla bir yandan fesih görüşmeleri de yapılıyor.
Mevcut maaşı nedeniyle Avrupa içinden teklif alması çok zor olan Ziyech'le yolları fesih yöntemiyle ayırmayı da ihtimaller dahilinde düşünen yönetimin yıldız futbolcunun menajeriyle görüştüğü belirlendi.
OPSİYONU ŞARTA BAĞLI
Takvim'in haberine töre, Galatasaray 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmesi olan Ziyech'e 1 milyon Euro teklif etti.
Ancak sezon sonuna kadar yaklaşık 2 milyon Euro alacağı olan yıldız futbolcunun maç sayısına bağlı opsiyonu hesaba katarak 3.5 milyon Euro talep ettiği belirlendi.
İki tarafın aklındaki rakam arasında fark olması nedeniyle de fesih görüşmeleri tıkandı.
HOLLANDA'YA DÖNMEK İSTİYOR
MLS, Yunanistan, Fransa ve Dubai'den talipleri olan Ziyech, doğup büyüdüğü Hollanda'ya dönmek istiyor.
31 yaşındaki futbolcu, talibi olan kulüplerden istediği yıllık ücreti henüz teklif olarak alamadı.
OPSİYON DEVREYE GİRERSE YÜZDE 50 ARTIŞ
Hakim Ziyech'in sözleşmesinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde kontratın bir yıl uzaması maddesi yer alıyor.
Sarı kırmızılılar, bu maddenin devreye girmemesi için oyuncuyla devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Ziyech'in yıllık ücreti, opsiyonun devreye girmesi halinde gelecek sezon yüzde 50 yükselecek.