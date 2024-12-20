TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan kanat hamlesi! Arjantinli genç yıldız listede
Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da oyuncu arayışları sürüyor. Devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda 25. şampiyonluğunu elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar, kanat takviyesi için kolları sıvadı. Galatasaray, Arjantinli genç yıldızı transfer listesine aldı. İşte ayrıntılar...(DIŞ HABER) - Enes ARSLAN
ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.12.2024- 13:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024- 13:36