Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da oyuncu arayışları sürüyor. Devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda 25. şampiyonluğunu elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar, kanat takviyesi için kolları sıvadı. Galatasaray, Arjantinli genç yıldızı transfer listesine aldı. İşte ayrıntılar...(DIŞ HABER) - Enes ARSLAN

Deplasmanda rakibini mağlup ederek puan farkını açmak isteyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan da devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.