Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Dünya yıldızlarına sarı kırmızılı formayı giydirerek büyük ses getiren Galatasaray'ın gündemine bu kez Paulo Dybala gelmişti.

Galatasaray İş Adamları Derneği'nde açıklamalarda bulunan Okan Buruk, transfer hakkında konuştu.

Okan Buruk: "Rekorlar kırmak yerine kazanmayı düşünüyoruz kazanarak devam etmek istiyoruz. Kayserispor'un bulunduğu yer kimseyi yanıltmasın. Ofansif anlamda güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Hava durumu olarak ve saha olarak iyi bir zemin bekliyorum. Ara öncesi yine kazanarak bu seneyi bitirmek istiyoruz."

SAKATLARDA SON DURUM

"Son antrenmanda tam kadro çalıştık. Transfer dinamik bir şey. Bu dönem yaklaştıkça bu tür haberlerin çıkması gayet normal. İleriye dönük planlar yapıyoruz kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu anda benim odaklandığım yer Kayserispor maçı. Araya girdikten sonra önümüze bakacağız."

DYBALA SORUSUNA YANIT

"Transfer dinamik. Bu dönem yaklaştıkça haberlerin çıkması gayet normal. İleriye dönük planlar yapıyoruz kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu an benim odaklandığım yer Kayserispor maçı. Ocak 13'te açılacak transfer, süre var." ifadelerini kullandı.