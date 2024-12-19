Galatasaray son 3 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı büyük maçların yüzde 73'ünü kazandı, Okan Buruk derbilerde de farkını göstermiş oldu.

Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş ve Trabzonspor'u 4 kez, Fenerbahçe'yi 3 defa mağlup eden Galatasaray bu periyotta 35 puan topladı, ezeli rakiplerine 30 gol atarken kalesinde 13 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takıma iki şampiyonluk kaptıran ve şu an 6 puan geride olan Fenerbahçe'nin derbilerde topladığı puan 20'de kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, en yakın takibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'ın başında derbi zaferleri ile başarısını taçlandıran Okan Buruk ise istatistikleri ile damga vurdu.

Sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk döneminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Galatasaray son 3 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı büyük maçların yüzde 73'ünü kazandı, Okan Buruk derbilerde de farkını göstermiş oldu.

Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş ve Trabzonspor'u 4 kez, Fenerbahçe'yi 3 defa mağlup eden Galatasaray bu periyotta 35 puan topladı, ezeli rakiplerine 30 gol atarken kalesinde 13 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takıma iki şampiyonluk kaptıran ve şu an 6 puan geride olan Fenerbahçe'nin derbilerde topladığı puan 20'de kaldı.

Öte yandan devre arası transfer dönemi çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Icardi'nin sakatlığının ardından yeni bir golcü arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı ekip rotayı Fransa'ya çevirdi.

Cimbom, Fransa Ligue 1 ekibin Lyon forması giyen ve ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Gürcü futbolcu Georges Mikautadze'yi transfer listesine aldı.

Yakın zamanda oyuncu ve kulübüyle temaslarına başlaması beklenen Galatasaray'ın ocak ayında yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Lyon formasıyla 20 maçta görev aldı.

Bu maçlardan 7'sine ilk 11'de başlayan Georges Mikautadze, 6 gol 1 asistlik performan sergiledi.

Santrfor mevkisinde forma giyen Mikautadze, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

Yıldız futbolcunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

Gürcistan Milli Takımı formasını 35 kez sırtına geçiren 2000 doğumlu futbolcu, bu maçlarda 16 gole imza attı.