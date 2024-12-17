Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, kendisine yöneltilen "Dybala ile ilgili ilerleyen dönemlerde bir sıcak gelişme olur mu?" sorusuna karşın şu sözleri kullandı: "Sponsorluk gelirimiz 80 milyon euro seviyelerine geldi. Ara transfer döneminde ayrılan ve takıma gelen isimler olacaktır. Okan Buruk ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edilecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan Hoca. Yönetimin işi bu işin finansını sağlamak ve pazarlıkları sürdürmek. Kulübümüzle birçok futbolcunun ilgileniyor olması çok normal."