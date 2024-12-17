Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 1 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarına 19 Aralık Perşembe günü devam edecek.