aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Footbal Insider'dan derlediği habere göre; ligde bu sezon 15 maçta 14 gol atabilen ve forvet hattında sıkıntı yaşayan Everton, ara transfer dönemi için hem hücumda hem de kanatta görev yapabilecek isimleri değerlendirmeye başladı.