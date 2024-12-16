TRANSFER HABERİ | İngilizler Galatasaraylı yıldız için yarışa tutuştu! Sacha Boey'un rekorunu kırabilir
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, takıma katıldığından beri performansını arttırıyor. Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda yakaladığı başarılı grafiği sayesinde Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başarı. Şimdi ise 4 İngiliz kulübünün BAY için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
MAHMUD ÇAPUTLU| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.12.2024- 14:53 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024- 14:55