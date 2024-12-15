GALATASARAY HABERLERİ | Nicolo Zaniolo için flaş yorum! "Kabul edilebilir bir şey değil"
Son dakika spor haberi: Sezon başında Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo yaptığı hareket ile büyük tepki topladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2024- 12:13
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralanan Zaniolo ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Futbolcu son olarak Atalanta'nın, İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari'yi mağlup ettiği maçta karşılaşmanın tek golünü kaydeden isim oldu.
Oyuncunun kaydettiği golün ardından yaptığı sevinç hakkında Atalanta teknik direktörü Gasperini flaş değerlendirmelerde bulundu.