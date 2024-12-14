TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a sambacı eldiven! İşte Muslera'nın yerine gelecek o isim

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sezon sonu takımdan ayrılacak Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte ayrıntılar... (DIŞ BASIN)

Galatasaray, İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kaldığı 6. karşılaşmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ta mücadele etmeyi matematiksel olarak garantiledi.