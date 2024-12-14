TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a sambacı eldiven! İşte Muslera'nın yerine gelecek o isim
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sezon sonu takımdan ayrılacak Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte ayrıntılar... (DIŞ BASIN)
ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 14.12.2024- 10:36
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024- 10:41