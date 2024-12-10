Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı. İşte Barış Alper Yılmaz ve Rej Manaj'ın pozisyonunda yaşanan VAR konuşmaları... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayımlandı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan 5 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 5 maç şu şekilde;

Trabzonspor - Kasımpaşa

Konyaspor - Antalyaspor

Göztepe - Adana Demirspor

Sivasspor - Galatasaray

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

REY MANAJ VE BARIŞ ALPER YILMAZ'IN POZİSYONU

Sivasspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği mücadelenin 90+6'ncı dakikasında ev sahibi ekipte Rey Manaj, köşe gönderinin yakınında konuk ekip oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın sol ayak bileğine doğru müdahale etti. Müdahale sonrası Barış Alper Yılmaz acı içerisinde yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, Rey Manaj'a sarı kartını çıkardı. Ardından potansiyel kırmızı kart için VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye giden Turgut Doman, kararından vazgeçmedi.

VAR: Turgut Hocam.

HAKEM: Dinliyorum

VAR: Sana potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor? Krampon var mı?

VAR: Gösteriyorum bir açı daha.

HAKEM: Buradan bir oynatalım evet.

HAKEM: Ben, abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.

VAR: Tamamdır, karar senin.