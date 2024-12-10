Felipe Melo İstanbul'a geldi!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve kulüp tarihine ismini yazdıran Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, sarı-kırmızılı kulübün kendisine vereceği ödül için İstanbul'a geldi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2024- 19:52