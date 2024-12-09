TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a şampiyonluk çileği! Victor Osimhen ile coşacaklar

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Sivasspor'u mağlup ederek Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı ve zirvedeki iddiasını sürdürüyor. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de büyük başarı hedefleyen Cimbom, bomba hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2024- 10:59 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024- 11:00