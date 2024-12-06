Galatasaray'da Okan Buruk, sarı kırmızılıların gerçekleştirdiği idman öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Buraya futbol konuşalım diye geldim. Bizim işimiz futbolu konuşmak ve sahada sergileyeceğimiz oyun. Gerekli konuşmaları başkanımız, yöneticilerimiz en doğru şekilde yapıyor. Sadece maçlara, idmanlara odaklanmamız gerekiyor. Konuşma nedenlerimden biri bu."

"Soğuk aylardayız. Hava soğukluğunun artacağı Sivas, Kayseri, Malmö deplasmanları var. Alkmaar öyleydi, Bodrum bile çok soğuktu. Sivasspor deplasmanı, ligdeki her takım için zor, bu aylarda biraz daha zorlaşıyor ama hava durumunun hafta sonunda pazar maç günü Sivas için iyi bir hava durumunda oynayacağız. Alttan ısıtmanın olduğu bir saha. Zemin ile alakalı sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum."

"TARAFTAR MUTLU, İÇİMİZ RAHAT

"Biz kafa olarak da kazanmak adına kendi en iyimizi ortaya çıkartmak için bunların hiçbiri bizim için bahane değil. Sivas deplasmanında kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Sivasspor, son 2 sezonda bazen 4'lü bazen 5'li oynuyor. Direkt oyun oynuyor. Bize karşı birçok takım uzun top ve ikinci top oynuyor. Eyüpspor maçı ve daha öncesi de daha farklı değildi. Ligde en çok topa sahip olan takımlardan biriyiz. Bunda rakiplerin topu bize vermesi, geçen hafta yüzde 65 gibi, Galatasaray topla oynayan, üreten, hücum yapan takım olacak. İyi yaptığımız şeylerden biri çok gol pozisyonuna girmemiz ve çok gol atmamız. Dominant oynayan ve seyir zevki yüksek bir takımız. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri bu. Berabere de kalabiliriz. Geçen hafta berabere kaldık ama 4.70'e yakın gol beklentisi üreten, 10 tane büyük şans kaçıran bir takım var. Bu tür sonuçlar olabilir, siz atamazsınız rakip atar. Bu olacak, dünyada yaşayan bir biz değiliz. Şu anda çok moralliyiz. Moralli olmamızın nedenlerinden biri iyi oynamamız, kendimize inanmamız, oynadığımız oyunla taraftarımızı mutlu ettiğimiz için içimiz rahat."

"SAVUNMA GÖREVLERİNİ YAPAMADIK"

"Eksiklerimiz var. Kritik bölgelerde eksiklerimiz var, Kaan Ayhan, Jakobs, Icardi gibi. 2 forvetli oyunu tam oturttuktan sonra Icardi sezonu kapattı. Bu sakatlıklar da bizi arayışlara itiyor. İyi oyunu devam ettiriyoruz, goller atıyoruz. Savunma anlamında daha iyi şeyler yapabiliriz. Rakip bize hiç gol atamayacakmış gibi davrandığımız yerler oluyor. 2-1 öndeyken çok rahattık, 3. gol için rakip kaleye rahat gittik. Atamayınca kalemizde golü gördük. Golü yeme nedenlerimizden biri savunmada olup savunma görevlerimizi yapmamamızdı."

"BİZ HÜCUM TAKIMIYIZ"

"Verdiğiniz pozisyon ve yediğiniz gol daha önemli. Geçen hafta 5 şut geldi kalemize, 2'si gol olmuş. Rakiplerin iyi bitirmesi de işinizi zorlaştırıyor. Rakibinize daha çok pozisyon verebilirsiniz ama rakibiniz atamaz. Bu sezon az pozisyon verip çok gol yedik. Deplasmandaki RFS maçı, içerideki Elfsborg ve Tottenham maçları. 3 isabetli şuttan 2'si gol oluyor. Şans veya şanssızlık vardır. Çok pozisyon verirsiniz rakibiniz atamaz, az verirsiniz atar. Pozisyon sayısından çok oyun önemli. Daha iyi savunma yapmalıyız. Biz hücum takımıyız, hücumda iyi işler yapıyoruz ama savunmada daha iyi işler yapmalıyız."

"BEKLERDE AZIZ"

"Daha az oyuncumuzun olduğu bölgelerde sakatlık yaşadık. Kaan ve Jakobs gibi. Sağ ve sol bekte daha azız. Sistem olarak değişiklik yaptık. Elimizdeki mevcut oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Beraberlik sonrası değil, bu birlik beraberlik sonrası (Gülerek). Galatasaray camiası yine son günlerde kenetlendi, kenetlenmeye ihtiyacımızın olduğu zamanlardayız! Bu reaksiyonu Galatasaray camiası bir anda verir. Bu bize gurur veriyor. Başkan ve yönetim kurulumuz takımın yanında. Birlikte vakit geçireceğiz. Birlik ve beraberliğimizi göstermek için buradayız."

"Bundan sonraki haftalarda kenetlenme artarak devam edecek. Bizim bir mottomuz var, 'Kenetlenin başka Galatasaray yok' diye. O yüzden bunu tekrar hep beraber yaşayacağız, göstereceğiz. Oyuncularımla birlikte sahaya odaklanacağım. Kazanmaya odaklanacağım. 5. yıldız ve 25. şampiyonluk için en güçlü olduğumuzu gösteriyoruz. Liderlikteki yerimizi devam ettireceğiz."

"Maçımızın hakemi Turgut Doman... Bizim maçımızın hakemi. İnşallah onun için de güzel maç olur. İki takımın da hakkına geçmeyeceği bir maç olur. Hakemler için de şanssız maç olabilir, onun için de güzel bir maç olsun. Kafamızda hiçbir şey düşünmeden gidiyoruz. Saha içindeki oyuna odaklanacağız. En doğrusu da bu olacak."

"Sakatlıktan geri dönüşlerle ilgili Abdülkerim yakın... Onla ilgili bugün çıkmayacak. Yarın durumuna bakacağız. Bu maç için zor. Diğer oyuncularımızdan Jakobs'un dönüşü Malmö veya diğer maç. Onu da en sağlam şekilde kullanmak istiyoruz. Kaan Ayhan'ın 2-3 hafta arası bir süreci var. Düşüncelerimiz bu şekilde şu an. Elimizde çok önemli oyuncular var, hepsine güveniyoruz. Yusuf Demir'in de sakatlığı var. Son iki maçta kadroda yer almadı. En yakın zamanda antrenmanlara çıkacaktır. İyi çalışıyordu, oynayabileceği dönemde sakatlık yaşadı. Bir an önce dönmesini istediğimiz oyunculardan biri."

"Osimhen çok çalışıyor, skor yapıyor, asist yapıyor. Çok formda, çok iyi gidiyor. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da önemli skor katkısı yapıyor. Birinci özelliği takım için oynaması, gol ve asistten çok. Takım için çaba sarf ediyor. Kendi atabileceği golü arkadaşına attırmaya çalışması çok önemli, değerli. Bu kafa yapısını takım olarak ortaya koyduğumuz zaman Galatasaray'ın önünde kimse duramaz."