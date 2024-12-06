GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimhen PSG'ye gidecek mi? Napoli'den açıklama geldi!

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde PSG'nin kadrosuna katmak istediği Nijeryalı oyuncu hakkında flaş bir açıklama geldi. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, 25 yaşındaki santrforun PSG'ye gidip gitmeyeceğine dair konuştu. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)