TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan taraftara Osimhen müjdesi!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, sezon başında flaş bir hamleye imza atarak Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Şimdi ise yıldız oyuncu için kaynak oluşturmaya başlayan Cimbom, müjdeli haberi verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.12.2024- 06:40
Nijeryalı forvetin Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok sevmesi de umutları artırıyor. A Spor'daki özel yayında Çin'le yapılan sponsorluk görüşmelerine değinen Başkan Dursun Özbek, bu formülü devreye almayı planlıyor
SPONSPOR DESTEĞİ
Fotomaç'ın haberine göre; Çin'den iki şirketle yapılan görüşmelerin olduğu vurgulanırken Osimhen'in kalması için bu formülün devreye alınması bekleniyor. Ciddi bir sponsor desteğiyle kaynak ayrılması, Napoli'nin kapısının çalınması amaçlanıyor.