Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan taraftara Osimhen müjdesi!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan taraftara Osimhen müjdesi! Son dakika transfer haberi: Galatasaray, sezon başında flaş bir hamleye imza atarak Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Şimdi ise yıldız oyuncu için kaynak oluşturmaya başlayan Cimbom, müjdeli haberi verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2024- 06:40









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Galatasaray'da kısa sürede çok sevilen ve performansıyla başarılı olan dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen için kaynak arayışı hızlandı. Sarı-kırmızılı yönetim; Osimhen'in kalabilmesi adına tüm fedakarlıkları yapmaya hazırlanıyor.

Nijeryalı forvetin Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok sevmesi de umutları artırıyor. A Spor'daki özel yayında Çin'le yapılan sponsorluk görüşmelerine değinen Başkan Dursun Özbek, bu formülü devreye almayı planlıyor