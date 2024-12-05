Galatasaray Kulübü'nde ara transfer dönemi için sürpriz bir engelin bulunduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'a transferde büyük şok! Öyle bir engel çıktı ki...
Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yapılan planlar için kötü bir haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibe, çok büyük bir engel çıktı. İşte detaylar...
Sarı kırmızılılar, mevzuat gereği ocak ayında yurt dışına oyuncu kiralayamayacak.
Sezon başında beş oyuncusunu Avrupa kulüplerine kiralayan Galatasaray, altıncı olarak da altyapıdan yetişen genç oyuncusu Baran Aksaka'yı Bulgaristan'a kiralık olarak gönderdi.