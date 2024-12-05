Galatasaray'a transferde büyük şok! Öyle bir engel çıktı ki...

Galatasaray'a transferde büyük şok! Öyle bir engel çıktı ki...

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yapılan planlar için kötü bir haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibe, çok büyük bir engel çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2024- 10:20