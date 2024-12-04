Galatasaray'dan flaş paylaşım! Acun Ilıcalı konuşurken...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'un konuğu oldu. Gündeme dair pek çok konuda açıklamalarda bulunan ve ezeli rakipleri Galatasaray'la ilgili sert ifadeler kullanan Ilıcalı'nın yayını sırasında sarı kırmızılı kulüpten flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2024- 01:19