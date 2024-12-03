Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ameliyat sonrası Arjantin basınından LAM'a açıklamalarda bulundu. İşte Icardi'nin sözlerinden öne çıkanlar...
Mauro Icardi'den Wanda Nara itirafı! "Yıllarca bana fiziksel şiddet uyguladı"
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bir süredir eşi Wanda Nara ile oldukça hararetli bir boşanma süreci geçiriyor. Golcü oyuncu, evliliğine dair çok konuşulacak bir itirafta bulundu. İşte detaylar...
"Pampita'ya (Ana Carolina Ardohain Dos Santos, Arjantinli dansçı, TV sunucusu) ve China Suarez'e (Arjantinli aktris) karşı şiddet uyguluyor, başkalarının hayatlarının özel yönlerine karışıyor, belli ki onu unutamamış. Başka kadınların onurunu zedelemeye çalışıyor, yalanlarını mahkemede nasıl savunacağını görsün, ki ben de bunun olmasını istiyorum. Ve söylediğim her şeyin kanıtı var."
"Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi."