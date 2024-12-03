Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özbek, Victor Osimhen için ocak ayında ayrılık iddialarına cevap verdi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek. Galatasaray'da devam etmek isterse, devam eder. Ayrılacağı yönündeki algılara kapılmayın. Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok memnun.