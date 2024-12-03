Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, bu konu ile ilgili taraftara müjdeli haber verdi.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Mauro Icardi'nin alternatifi var mı? Adresi söyleyin gidip bakalım! Alternatifi olan bir futbolcu değil! Okan Hoca ile konuşuyoruz. Devre arası transferlerini eksiklerimize göre yapacağız. Bu eksikleri tamamlayacağız. İsimleri söylersek, işler zora girer. İki bekin olmadığını iyi hatırlattın! Biz de taraftarız, biz de görüyoruz! Kimse merak etmesin! Eksikleri tamamlayacağız.