TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Eyüpspor maçı sonrası bileti kesildi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Cimbom şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşarken, maç sonu flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda, o isimle ara transfer döneminde yolların ayrılacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2024- 09:55 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024- 10:00