Galatasaraylı Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasındaki anlaşmazlığın dozu her geçen gün artarak devam ediyor. İtalyan basınından ikilinin yaşadığı olaylarla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'nın kendisine kalması için izin verdiği evde ikamet ettiği belirtildi.

İkili arasında yaşanan tartışma sonrası ise Wanda Nara, Icardi'den evi terk etmesini istedi. Arjantinli golcü evden çıkmayınca ise Wanda Nara polislere çarpıcı bir ihbarda bulundu.

Ntvspor'un La Gazetta dello Sport'tan derlediği habere göre, Wanda Nara polislere Icardi'nin silah sakladığını söyledi.

Eve gelen polislerin 5 saat boyunca silahları aradığı ama hiçbir şey bulamadıkları belirtildi.

Wanda Nara'nın Icardi ihbarını kendisini hırsızlıkla suçladığını öğrendikten sonra yaptığı iddia edildi.

Wanda Nara'nın Icardi'yi ihbar etmesine yönelik yaptığı açıklamada ise, "Herkese yapacağım gibi, eski kocam Maxi Lopez'e de buraya her geldiğinde yaptığım gibi evimi ona tüm kalbimle verdim. Ama 25 Kasım'a kadar orada kalabilirdi." dediği aktartıldı.