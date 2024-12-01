Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Bu mevsim sakatlıklar ve cezalıların çoğaldığı mevsim. Yine de rakibimiz iyi oyunculara sahipler. Kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız. Dün çok kısa bir antrenman yapabildik. Testlerimizi yaptık, kimlerin sakatlık riski taşıdığına bakmak için. Bazı oyuncularımızı çok uzun süreler vermeden dinlendirmek istiyoruz."

"Bugün yine 3'lü savunmayı kullanacağız. Bizim oyun stilimiz çok değişiyor. Oyun içerisinde Yunus, Barış ve Sallai gibi üç tane joker oyuncumuz var. Bugün de maçın gidişatına göre düşüncelerimiz olacak."

"Arda Hoca'ya bir parantez açmak lazım, çok başarılı. Başarıları bize gurur ve mutluluk veriyor."