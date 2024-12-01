Trendyol Süper Lig'de günün maçında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadele öncesi Galatasaray taraftarı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Arda Turan'a Galatasaray - Eyüpspor maçı öncesi çiçek takdim edildi. Taraftarlar ise Arda Turan'ı tribüne çağırdı.
Genç teknik adam duygusal anlar yaşadı.
İşte o anlar:
👋 ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray taraftarını selamladı! #GSvEYP #beINSPORTS pic.twitter.com/8UBL9U2RlA— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 1, 2024