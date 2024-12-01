Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Park'ta Eyüpspor'u ağırladı. Maçta 1-0 geriye düşen ancak 2-1 öne geçen sarı kırmızılı ekip, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Evinde 2 puan bırakan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray taraftarlarından maç bitiminde orta hakem Oğuzhan Çakır'a büyük tepki vardı.
Son düdüğün ardından koridora yönelen hakeme tepki gösteren Okan Buruk, tribünlere yönelerek taraftarların da tepki göstermesini işaret etti.
RAMS Park'ı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar da Oğuzhan Çakır'a ıslıklayarak tepki gösterdi.
İşte o anlar...