GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Osimhen bombası! İşte transfer tarihi
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların bonservisini almak için çalışmalara başladığı yıldız isim hakkında flaş bir haber geldi. İspanyol devi Real Madrid'in, Osimhen'i kadrosuna katmak için dev bir transfer operasyonuna başladığı öğrenildi. İşte transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 29.11.2024- 14:20