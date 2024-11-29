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GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Osimhen bombası! İşte transfer tarihi Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların bonservisini almak için çalışmalara başladığı yıldız isim hakkında flaş bir haber geldi. İspanyol devi Real Madrid'in, Osimhen'i kadrosuna katmak için dev bir transfer operasyonuna başladığı öğrenildi. İşte transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN) Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2024- 14:20









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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılılar dev bir bonservis ücreti olan Nijeryalı golcüyü kalıcı olarak kadrosuna katmak için kolları sıvamıştı.