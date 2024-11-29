Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ligin formda ekibi Eyüpspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Eyüpspor'da sakatlık şoku yaşandı İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, 14. hafta maçında Eyüpspor'u ağırlayacak. Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor, son şampiyonu devirerek zirve yarışına ortak olmak için sahaya çıkacak.

Kritik mücadele öncesi Eyüpspor, Ruben Vezo ve Umut Meraş'ın sakatlandığını ve Galatasaray maçında forma giyemeyeceklerini açıkladı. İşte o açıklama...

23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren Umut Meraş'ın sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

28 Kasım'da yapılan antrenman sırasında sakatlanan Ruben Vezo'nun ise yapılan tetkikler neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Bu sakatlıklar ile birlikte Eyüpspor'da Galatasaray maçına çıkamayacak oyuncu sayısı 8 oldu.

Cezalı durumdakiler: Ahmet Kutucu, Robin Yalçın, Melih Kabasakal

Sakatlık yaşayanlar: Ruben Vezo, Umut Meraş, Fredrik Midtsjo, Recep Niyaz, Anastasios Chatzigiovanis

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