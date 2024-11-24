GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech'in kaçırdığı golü sert eleştirdiler! "Babaannem bile atardı"

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma oynanırken gecenin en çok konuşulan pozisyonlarından biri yaşandı. Maçın 66. dakikasında Hakim Ziyech çok net gol pozisyonunu değerlendiremezken, İngilizler ise konu ile ilgili flaş yorumlarda bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2024- 15:07 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024- 15:47