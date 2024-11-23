Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oluyor. Tarihte ilk kez karşı karşıya gelen iki takım da mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Sarı kırmızılılar, Bodrum FK karşısında 3 puan alması halinde yeni bir rekora imza atarak Süper Lig'in en iyi başlangıcını yapmış olacak. Kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oluyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BODRUM FK - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Taylan, Samet, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz, Puscas.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

BODRUM FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Galatasaray maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BODRUM FK İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK ile ilk kez rakip oldu. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda ya da hazırlık maçında da karşılaşmadı. Sarı kırmızılılar maçtan galip ayrılması durumunda, 12 maçta 34 puana ulaşarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirecek.

13 MAÇTIR YENİLMİYOR

2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray daha sonra yenilmedi. Sarı kırmızılılar, 9'u Süper Lig, 4'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 13 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son olarak Samsunspor ile evinde mücadele etti ve 3-2'lik skorla kazandı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Hücumda bu sezon etkili performans sergileyen sarı kırmızılılar, ligde de en golcü takım konumunda bulunuyor. Cimbom'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ligde attığı 6 golle takımını sırtlıyor. Aslan'da ayrıca Süper Lig'de; Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz 4'er, Dries Mertens ve Michy Batshuayi de 3'er kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray ayrıca Süper Lig'de en az gol yiyen 3. takım olarak yer alıyor. Sarı kırmızılılar, bu sezon ligde oynadığı 11 müsabakada kalesinde 11 gol görürken, 3 maçta da kalesini gole kapadı.

DEPLASMAN KARNESİ

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde ligin 12. haftasındaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı. O dönemde Hatay'ı Volkan Demirel çalıştırıyordu. Aslan bu mücadelenin ardından ligde dış sahada oynadığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligde deplasmanda üst üste 13 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirmek için sahaya çıkacak.

TEKNİK ADAMLAR 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Bu süreçte Buruk, Galatasaray'ı, Demirel de Hatayspor'un başındaydı. Oynanan 3 karşılaşmada Okan Buruk 2 kez sahadan galip ayrılırken, Volkan Demirel de 1 kez kazandı.