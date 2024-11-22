Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray, ligdeki Eyüpspor maçının pazartesi gününe ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, TRT Spor'un haberine göre Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü oynanacak Eyüpspor maçının maçının 2 Aralık Pazartesi günü oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.